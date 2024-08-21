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Происшествия ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. Ранены три мирных жителя

ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. Ранены три мирных жителя

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3 комментария

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. Об этом вечером 21 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его сведениям, в результате атак были ранены трое мирных жителей.

Двое супругов с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями были доставлены в областную клиническую больницу после того, как их легковой автомобиль атаковал FPV-дрон в поселке Малиновка Белгородского района.

Жительница села Новая Таволжанка получила осколочное ранение левого предплечья при обстреле населенного пункта — ее пришлось госпитализировать в городскую больницу Белгорода.

В селе Новое Волоконовского района в результате детонации заряда БПЛА полностью сгорел легковой автомобиль, в селе Тишанка Волоконовского района в результате налета дрона повреждена линия газоснабжения, в селе Козинка Грайворонского городского округа боеприпас ВСУ разрушил частный дом. Во всех трех случаях о пострадавших не сообщалось.

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Белгородская область Атака беспилотника БПЛА Обстрел ВСУ Вячеслав Гладков Пострадавшие Дроны
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Комментарии
3
Сила в Правде!!
21 августа 2024, 21:49
что там делают мирные среди военных до сих пор не понятно.
260786601
21 августа 2024, 22:45
Это были заброшенные , ну после "прорывов", хутора?
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