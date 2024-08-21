ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. Ранены три мирных жителя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области. Об этом вечером 21 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его сведениям, в результате атак были ранены трое мирных жителей.

Двое супругов с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями были доставлены в областную клиническую больницу после того, как их легковой автомобиль атаковал FPV-дрон в поселке Малиновка Белгородского района.

Жительница села Новая Таволжанка получила осколочное ранение левого предплечья при обстреле населенного пункта — ее пришлось госпитализировать в городскую больницу Белгорода.

В селе Новое Волоконовского района в результате детонации заряда БПЛА полностью сгорел легковой автомобиль, в селе Тишанка Волоконовского района в результате налета дрона повреждена линия газоснабжения, в селе Козинка Грайворонского городского округа боеприпас ВСУ разрушил частный дом. Во всех трех случаях о пострадавших не сообщалось.