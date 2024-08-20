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    «Зенит» отдал Изидора в аренду «Сандерленду». Британским клубом владеет сын бывшей официантки из Ленинграда

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    Английский «Сандерленд» арендует нападающего Вильсона Изидора у «Зенита». Об этом 20 августа сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

    «Вильсон Изидор по дороге в Сандерленд, Англия», — заявил Медведев в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».

    Отметим, что владелец «Сандерленда» — французский бизнесмен Кирилл Луи-Дрейфус, сын миллиардера Роберта Луи-Дрейфуса и бывшей ленинградской официантки Маргариты Богдановой, состояние которой сейчас оценивают в 5,6 млрд долларов. Ленинград она покинула в 1985 году, выйдя замуж за 33-летнего Оскара Герспахера, обыкновенного водителя из Швейцарии. Получив гражданство, она вскоре разводится с супругом, а в 1988-м, во время полета на «Конкорде» из Цюриха в Лондон, знакомится с Робертом Луи-Дрейфусом. Подробнее о невероятной судьбе Маргариты Богдановой читайте в материале «Фонтанки».

    Что касается Изидора, то он перешел в «Зенит» из «Локомотива» по ходу сезона-2023/24 на правах аренды с опцией обязательного выкупа. Всего в составе сине-бело-голубых форвард сыграл в 26 матчах, в которых забил четыре гола.

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