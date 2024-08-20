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    Россиянин получил 18 лет колонии за подготовку взрыва машины главы Крыма

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    К 18 годам колонии приговорил россиянина суд в Ростове, 20 августа сообщает РИА Новости. Мужчину обвинили в подготовке по заданию СБУ взрыва автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова.

    Попытку покушения на руководителя Республики Крым ФСБ пресекла в июле прошлого года.

    Подозреваемого в подготовке взрыва, 35-летнего гражданина РФ, задержали, когда он извлекал взрывное устройство из тайника. Он признался, что был завербован сотрудниками СБУ и был специально обучен разведывательно-подрывной деятельности и минно-взрывному делу.

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