Россиянин получил 18 лет колонии за подготовку взрыва машины главы Крыма

К 18 годам колонии приговорил россиянина суд в Ростове, 20 августа сообщает РИА Новости. Мужчину обвинили в подготовке по заданию СБУ взрыва автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова.
Попытку покушения на руководителя Республики Крым ФСБ пресекла в июле прошлого года.
Подозреваемого в подготовке взрыва, 35-летнего гражданина РФ, задержали, когда он извлекал взрывное устройство из тайника. Он признался, что был завербован сотрудниками СБУ и был специально обучен разведывательно-подрывной деятельности и минно-взрывному делу.