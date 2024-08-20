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    Во Фрунзенском районе хотят построить новое здание военкомата. Старое отдадут детям

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    На юге Петербурга во Фрунзенском районе планируют построить новое здание военкомата. Об этом сообщил 20 августа в ходе нулевых чтений бюджета глава района Константин Серов.

    По его словам, проект уже согласовали в Министерстве обороны, однако когда именно его начнут строить, неясно.

    «Пока идет острая фаза по СВО, мы не будем настаивать на реализации», — отметил Серов.

    Как уточнил в разговоре с «Фонтанкой» глава Фрунзенского района, старое здание военкомата чиновники намерены передать детскому саду, который находится неподалеку.

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