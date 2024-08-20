На юге Петербурга во Фрунзенском районе планируют построить новое здание военкомата. Об этом сообщил 20 августа в ходе нулевых чтений бюджета глава района Константин Серов.
По его словам, проект уже согласовали в Министерстве обороны, однако когда именно его начнут строить, неясно.
«Пока идет острая фаза по СВО, мы не будем настаивать на реализации», — отметил Серов.
Как уточнил в разговоре с «Фонтанкой» глава Фрунзенского района, старое здание военкомата чиновники намерены передать детскому саду, который находится неподалеку.
Во Фрунзенском районе хотят построить новое здание военкомата. Старое отдадут детям
На юге Петербурга во Фрунзенском районе планируют построить новое здание военкомата. Об этом сообщил 20 августа в ходе нулевых чтений бюджета глава района Константин Серов.
Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.