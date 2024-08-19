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    В ДНР при обстреле остановки погибла беременная женщина. Ранены 10 человек

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    В Петровском районе Донецка в ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибла беременная женщина 1990 года рождения, сообщил 19 августа глава ДНР Денис Пушилин. Это произошло на остановке общественного транспорта по улице Добровольского.

    Ранены 10 человек, включая двоих детей — девочек 2007 и 2008 года рождения. Они находятся на амбулаторном лечении. Среди взрослых пострадали мужчины и женщины от 23 до 80 лет. Состояние некоторых медики оценивают как средней степени тяжести.

    Также Денис Пушилин сообщил, что поврежден городской автобус. По словам главы ДНР, украинские военнослужащие выпустили около 10 боеприпасов.

    Напомним, при обстреле Петровского района Донецка 16 августа ранения получили семь человек. Из-за атаки ВСУ вспыхнул торговый центр «Галактика».

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