В ДНР при обстреле остановки погибла беременная женщина. Ранены 10 человек

В Петровском районе Донецка в ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибла беременная женщина
Ранены 10 человек, включая двоих детей — девочек 2007 и 2008 года рождения. Они находятся на амбулаторном лечении. Среди взрослых пострадали мужчины и женщины
Также Денис Пушилин сообщил, что поврежден городской автобус. По словам главы ДНР, украинские военнослужащие выпустили около
Напомним, при обстреле Петровского района Донецка 16 августа ранения получили семь человек. Из-за атаки ВСУ вспыхнул торговый центр «Галактика».