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    После обстрела в Донецке мощно полыхает торговый центр

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    После обстрела в Петровском районе Донецка загорелся торговый центр «Галактика», информации о пострадавших пока не поступало. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В соцсетях появляются кадры мощного пожара. Люди за кадром кашляют из-за дыма и говорят, что было прямое попадание.

    В оперативных службах ДНР агентству рассказали, что, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

    Судя по всему, двухэтажное здание практически полностью охвачено огнём. Очевидцы руками отталкивают машины с парковки. «Всё, «Галактики» нету, вообще», — комментирует местный житель. Другой мужчина рассказывает, что пробита газовая труба.

    По данным военного следственного управления СК по ДНР, за сегодняшний день противник пять раз обстрелял Петровский район Донецка из 155-мм артиллерии.

    UPD: Погибли как минимум два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР. По предварительным данным RT, десять человек пострадали.

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