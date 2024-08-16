После обстрела в Донецке мощно полыхает торговый центр

После обстрела в Петровском районе Донецка загорелся торговый центр «Галактика», информации о пострадавших пока не поступало. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В соцсетях появляются кадры мощного пожара. Люди за кадром кашляют из-за дыма и говорят, что было прямое попадание.

В оперативных службах ДНР агентству рассказали, что, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Судя по всему, двухэтажное здание практически полностью охвачено огнём. Очевидцы руками отталкивают машины с парковки. «Всё, «Галактики» нету, вообще», — комментирует местный житель. Другой мужчина рассказывает, что пробита газовая труба.

