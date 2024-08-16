«Семь гражданских лиц, в том числе подросток». Глава ДНР рассказал о пострадавших при обстреле Донецка

При обстреле Петровского района Донецка в пятницу, 16 августа, пострадало минимум семь человек. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что данные о пострадавших продолжают поступать.





«По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток», — пишет Пушилин.



Ранее сообщалось, что вследствие обстрела загорелся торговый центр «Галактика». Глава ДНР, в свою очередь, отметил, что также повреждения получило здание Центральной городской больницы № 14 города Донецка. Общая площадь возгорания превысила 10 тысяч «квадратов». Отмечается, что тушение усложняется из-за оперативной обстановки в городе. Сотрудникам МЧС приходится отъезжать на безопасное расстояние от места ликвидации огня.



По данным военного следственного управления СК по ДНР, за сегодняшний день противник пять раз обстрелял Петровский район Донецка из 155-мм артиллерии.

