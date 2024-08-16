    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    3 м/с, ю-з

    759мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.8eur98.32

    «Семь гражданских лиц, в том числе подросток». Глава ДНР рассказал о пострадавших при обстреле Донецка

    1484
    2 комментария

    При обстреле Петровского района Донецка в пятницу, 16 августа, пострадало минимум семь человек. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что данные о пострадавших продолжают поступать.


    «По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток», — пишет Пушилин.

    Ранее сообщалось, что вследствие обстрела загорелся торговый центр «Галактика». Глава ДНР, в свою очередь, отметил, что также повреждения получило здание Центральной городской больницы № 14 города Донецка. Общая площадь возгорания превысила 10 тысяч «квадратов». Отмечается, что тушение усложняется из-за оперативной обстановки в городе. Сотрудникам МЧС приходится отъезжать на безопасное расстояние от места ликвидации огня.

    По данным военного следственного управления СК по ДНР, за сегодняшний день противник пять раз обстрелял Петровский район Донецка из 155-мм артиллерии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обстрел ДонецкаПострадавшиеДенис ПушилинГалактикаТЦ
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close