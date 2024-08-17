Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Что это значит?

Президент Владимир Путин 17 августа назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. С июня Цивилева занимала должность заместителя министра обороны и должна была отвечать за социальное и жилищное обеспечение военнослужащих.



Позиция статс-секретаря — заместителя министра является факультативной, то есть некоторые ведомства имеют право ее вводить, но она не входит в число основных. Путин установил эту возможность отдельным указом еще в 2005 году. В дополнение к заместителям министра имеют право нанимать статс-секретаря — заместителя министра МВД, МЧС, МИД, Минюст, СВР, ФСБ, ФСО и Минобороны. Это должен позволять бюджет, предусмотренный на содержание аппарата.