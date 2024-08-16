В Петербурге завершилась реконструкция четырех городских фонтанов. Посмотрите, как они теперь выглядят

В Северной столице завершилась реконструкция четырех городских фонтанов. Об этом 16 августа сообщает Водоканал Санкт-Петербурга, чьи специалисты были привлечены к восстановительным работам. Возрожденный фонтан у Дома специалистов на Лесном проспекте, 61 , сегодня торжественно запустили вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев, председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов, гендиректор Водоканала Сергей Волков и представители администрации Выборгского района.



Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться





Фонтан расположен во дворе Дома специалистов, который предназначался для учёных, организаторов производства и специалистов предприятий. Ещё в ХХ веке во дворах дома были созданы условия для отдыха жителей домов, территория была благоустроена. Фонтан был построен в 1934 году , в 2018-м в аварийном состоянии передан в ведение Водоканала. Специалисты восстановили конструкции чаши фонтана с облицовкой гранитным камнем из Карелии, выполнили монтаж распределительного коллектора, технологической камеры и светильников, проложили новые сети водоснабжения и водоотведения. В центре чаши сооружения был установлен гранитный вазон, из которого бьет вертикальная струя.



Также сегодня после реконструкции начали работу восстановленные фонтаны на

— проспекте Стачек, дом 160 (построен в 1952-м году; был передан Водоканалу в 2011-м ; специалисты восстановили конструкции чаши фонтана, установили технологическую камеру, произвели монтаж распределительного коллектора, насадок и светильников в чаше, которая облицована гранитным камнем из Карелии, к сооружению были проложены новые водопроводные и канализационные сети);

— набережной реки Фонтанки, дом 160 (построен в Адмиралтейском районе в 1969 году ; в 1996-м передан Водоканалу в аварийном состоянии; специалисты демонтировали старую чашу фонтана и построили новую из серого гранита «Возрождение», установили технологическую камеру управления, смонтировали насосное оборудование и светильники архитектурной подсветки, водные картины, проложили новые инженерные сети);