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    «Это более 300 миллионов рублей». Гусейн Гасанов заявил, что погасил свой долг перед налоговой

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    Гусейн Гасанов заявил о погашении многомиллионного долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Блогер написал об этом на своей странице в Instagram* в пятницу, 16 августа.


    30-летний видеоблогер поделился с подписчиками суммой, которую он был должен ФНС. Как оказалось, Гасанову пришлось выплатить более 300 миллионов рублей.

    «Налоги в РФ полностью оплачены. Это более 300 миллионов рублей. Долга больше нет. Спасибо всем за поддержку», — сообщил мужчина.

    Напомним, что в начале июня ФНС подала в суд на Гасанова. Налоговая требовала взыскать с Гасанова автомобили Chevrolet Tahoe стоимостью 7 миллионов рублей, Rolls-Royce стоимостью 35 миллионов рублей и коммерческое помещение в «Москва-Сити» на 70 миллионов рублей. Тогда речь шла об общей сумме претензий в 112 миллионов рублей.

    Кроме того, в пятницу, 16 августа, стало известно, что ФНС разблокировала счета певицы Глюк’oZы (Натальи Чистяковой-Ионовой) и актера Павла Прилучного. Об этом свидетельствуют данные «БИР-Аналитик», пишет РИА Новости. Задолженность Глюк’oZы составляла 262,817 тысячи рублей. А счета Прилучного были заморожены из-за неподачи налоговой декларации.

    Также 15 августа появилась информация о разблокировке счетов блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. В конце июля девушка погасила задолженность в более чем 20 миллионов рублей.

    *Соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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