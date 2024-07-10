Требуют изъять Rolls-Royce и помещение в Москва-сити. Требования налоговой к Гусейну Гасанову исчисляются сотней миллионов

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина 10 июля рассказала своим подписчикам в telegram-канале, что произошло с блогером Гусейном Гасановым после ее обращения в МВД осенью прошлого года. Она заявила, что на него «обратили внимание».

Оказалось, что 13 июня на Гусейна Гасанова подала в суд инспекция Федеральной налоговой службы Москвы. Как стало известно из картотеки арбитражных дел, судебное заседание назначено на 25 июля. Налоговая требует взыскать с Гасанова автомобили Chevrolet Tahoe стоимостью 7 миллионов рублей, Rolls-Royce стоимостью 35 миллионов рублей и коммерческое помещение в Москва-сити на 70 миллионов рублей. Общая сумма претензий к блогеру — 112 миллионов рублей.

