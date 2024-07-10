Требуют изъять Rolls-Royce и помещение в Москва-сити. Требования налоговой к Гусейну Гасанову исчисляются сотней миллионов

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина 10 июля рассказала своим подписчикам в telegram-канале, что произошло с блогером Гусейном Гасановым после ее обращения в МВД осенью прошлого года. Она заявила, что на него «обратили внимание».
Оказалось, что 13 июня на Гусейна Гасанова подала в суд инспекция Федеральной налоговой службы Москвы. Как стало известно из картотеки арбитражных дел, судебное заседание назначено на 25 июля. Налоговая требует взыскать с Гасанова автомобили Chevrolet Tahoe стоимостью 7 миллионов рублей, Rolls-Royce стоимостью 35 миллионов рублей и коммерческое помещение в Москва-сити на 70 миллионов рублей. Общая сумма претензий к блогеру — 112 миллионов рублей.
«Явка представителей признана судом обязательной согласно п. 3 ст. 200 АПК РФ», — сказано в определении о принятии искового заявления к производству.
Кроме того, ООО «Банда Фудс», владельцем которой является Гасанов, находится в состоянии ликвидации. По данным СПАРК, 1 июля ФНС приостановил операции по счетам компании за неуплату налогов, сборов, пени или штрафов. Речь идет о порядка 153 миллионах рублей. Кроме того, чистая прибыль организации за последние два года ушла в минус, а собственный капитал вовсе отсутствует. К слову, «Банда Фудс» занимается производством продуктов питания, а также их доставкой и розничной торговлей.
Также Мизулина отметила, что сейчас блогер находится в бегах.
«Налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», — написала в своем канале глава «Лиги безопасного интернета».
Без внимания Мизулиной не остались ютуберы Асхат Тамаев и Эдвард Бил. «Следственный комитет также честно и беспристрастно разберется в деятельности скамеров Тамаева и Била. По последнему материалы в СК, по имеющейся информации, направлены еще в декабре», — написала Мизулина.