ФНС разблокировала счета Ивлеевой

Банковские счета блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой разблокированы. Об этом стало известно из данных «БИР-Аналитик», пишет 15 августа РИА Новости.

Решение о приостановке операций по счетам ИП «Ивлеева А.В.» было принято ФНС 4 июня 2024 года. Долг блогера на тот момент составлял 11,3 миллиона рублей, а затем увеличился в два раза. Однако в конце июля ФССП сообщила , что девушка погасила задолженность.

В тот момент в Сети активно распространялась информация о том, что Ивлеевой закрыли выезд из России из-за ее долгов перед ФНС, а на автомобиль Lamborghini, который она приобрела в прошлом году в кредит за 40 миллионов рублей, был наложен арест.

В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор». После этого гостей мероприятия начали «отменять», а Ивлееву — проверять. Также с блогером начали судиться и оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ.