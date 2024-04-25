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    Анастасию Ивлееву оштрафовали по статье о дискредитации армии России

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    Суд в Москве оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву по статье о дискредитации армии России. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в четверг, 25 апреля.

    Ивлеева обвинялась в публичной дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ). Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. По данным РИА Новости, поводом для административного протокола о дискредитации стал пацифистский пост двухлетней давности в соцсети. Вину блогер не признает.

    Сама Ивлеева на заседании не появилась. Ее адвокат просил суд прекратить производство по делу в связи с истечением сроков давности и удовлетворить его ходатайство о допросе сотрудника полиции, составившего протокол. По словам защитника, в деле отсутствует материал проверки. Кроме этого, юрист заявил, что у эксперта, который составлял заключение, нет соответствующих полномочий.

    Суд отказал ему в удовлетворении ходатайств.

    В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор». Фотографии с мероприятия стали достоянием общественности и вызвали сильное возмущение среди радикальных патриотов. Несмотря на публичные извинения блогера и ее звездных гостей, стали отменять их корпоративы и концерты.

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