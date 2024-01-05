Собчак рассказала, сколько миллионов потеряла после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Журналистка Ксения Собчак после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой оценила свои потери в 15 млн рублей из-за отмены мероприятий. Об этом она написала в четверг, 4 января, в своем Telegram-канале, комментируя публикацию о финансовых потерях «звездных участников вечеринки Ивлеевой».

«Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное», — написала она.



Собчак отметила, что важны извлекаемые уроки из тех или иных ситуаций в жизни. «Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — подытожила Ксения Собчак.