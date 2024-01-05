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    Собчак рассказала, сколько миллионов потеряла после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

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    Журналистка Ксения Собчак после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой оценила свои потери в 15 млн рублей из-за отмены мероприятий. Об этом она написала в четверг, 4 января, в своем Telegram-канале, комментируя публикацию о финансовых потерях «звездных участников вечеринки Ивлеевой».

    «Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное», — написала она.

    Собчак отметила, что важны извлекаемые уроки из тех или иных ситуаций в жизни. «Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — подытожила Ксения Собчак.

    Ранее Собчак поддержала Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки в «Мутаборе», в которой тоже участвовала. Подробнее о том, как тот скандал отразился на телевидении в новогоднюю ночь, читайте в материале «Фонтанки».

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