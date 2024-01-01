Ничто не проходит бесследно. В каком виде участники «голой» вечеринки появились на телевидении в новогоднюю ночь

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





«Фонтанка» посмотрела за вас новогодние эфиры центральных каналов и докладывает обстановку. Цвет настроения — грустный. Король российской эстрады — голый. А его песни продолжают петь другие.



Как показала практика, лучше всех за «голую» вечеринку извинился Дима Билан. Его не вырезали и даже дали спеть. Филипп Киркоров все же остался в киноленте «Иван Васильевич меняет все», но, очевидно, не в том качестве, в каком рассчитывал.

Самый центровой — и продолжительный — праздничный музыкальный эфир с песнями и звездами выдался на «России 1». «Голубой огонек на Шаболовке» тянулся почти 4,5 часа.



Уже на пятой секунде в кадре появился Дима Билан — весь в белом и за праздничным столом в компании оперной певицы Хиблы Герзмавы.

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Если процент его присутствия и был сокращен, то в глаза это не бросалось. Особенно во второй части шоу, где Билан произнес новогодний тост и проникновенно спел песню «Как молоды мы были». В контексте ситуации тщательно выпеваемая Биланом строчка «Ничто на земле не проходит бесследно» прозвучала, как отдельная форма покаяния.

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





В целом же рассадка гостей на «Голубом огоньке» вызывала вопросики. Почему, например, певица Валерия оказалась одна за столом, без своего прекрасного мужа Иосифа Пригожина? И зачем юморист Евгений Петросян пришел без своей молодой и популярной в запретных соцсетях своими люксовыми нарядами жены Татьяны Брухуновой?

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Если Лолиту Милявскую в «Голубом огоньке» отменили в ноль, то о Филиппе Киркорове невольно напоминала певица-блогер Люся Чеботина. Еще в мае 2023 Чеботина признавалась, что всегда мечтала «спеть с Королем» и специально для дуэта с ним написала трек с текстом: «Из Принцессы Королеву может сделать только Король». Впрочем, в новогоднюю ночь юная по меркам нашей эстрады певица уже блистала в тандеме с другим ветераном — певцом и композитором Игорем Николаевым.

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Вторым напоминанием о том, что здесь был Филипп, оказалась песня «Единственная моя». Эту песню написал Олег Газманов и начал сам исполнять ее на сцене. До тех пор, пока на концерте в Сочи в 1995 году ее не услышал Киркоров. По официальной версии, дальше дело было так: Король эстрады пришел к Газманову в гримерку и настоятельно попросил «отдать» песню ему. А Газманов по какой-то причине не смог отказать. И вот в ночь на 2024 год песня снова вернулась к автору. Правда, за время пользования песней Киркоров изменил ее текст на более «оптимистический». В авторском варианте лирические герои теряли друг друга навсегда, но в 2023 году Киркоров стал петь, что их «непрожитые жизни» не «разлетаются», а «возвращаются». В новогоднюю ночь Газманов спел именно эту переделку, в которой «и родятся наши дети, и подарят нам цветы».



По количеству попаданий в кадр Новый год стал бенефисом певца SHAMAN, правда, собственно спеть ему удалось только один раз. Зато в самом финале первой части шоу перед курантами. Вместе с «голосом эпохи» композицию «Мы» исполнила девичья группа «Собор» в составе трех красавиц из Луганска: Анны Лебединской, Алеси Пархомчук и Алеси Бодрой.

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Также патриотический корпус исполнителей был представлен певицей и женой продюсера Владимира Киселева Еленой Север с актуальной для петербуржцев песней про гололед («Экономят дворники соль и опять у наших ворот...») и группой «Земляне». За международное участие отвечала белорусская группа «Сябры». За стиль, напоминающий о прошлой жизни — певец Александр Понайотов в высокой прическе, с серьгой в ухе, в голубом костюме и орденах из страз.

Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Выступления эстрадных звезд в эфире «России 1» перемежались с поздравлениями от главных лиц актуальной новостной повестки — за праздничными столами присутствовали Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев и чета Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Военкоры Андрей Руденко и Александр Сладков, Григорий Вдовин и Сергей Зенин, Антон Степаненко и Николай Долгачев представляли участников боевых действий на Украине. Их форму украшали звезды Героя России и медали «За Отвагу».

Многострадальная премьера киноленты «Иван Васильевич меняет всё», против которой в конце 2023 года восстали электросети целого района вокруг кинотеатра «Октябрь» в Москве, все же состоялась. Фильм начинается со страшного — Шурику приходит приглашение на вечеринку Ивлеевой, и он просыпается, крича от ужаса.

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Неспроста на афише закрыли солнечными очками глаза Анны Асти, которая на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой 20 декабря выступила на свою голову в качестве хедлайнера. До этого прискорбного события певица успела проанонсировать свое участие в фильме в роли куклы Барби. Но в итоговом варианте ее заменили на Клаву Коку.

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





На художественной ценности фильма это никак не отразилось. Впрочем, лента, видимо, останется своеобразным памятником эпохи. Реплику «Живьем брать демонов!» кричит лично депутат-гееборец Виталий Милонов.

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Шутка про двойника царя проходит по краю повестки: «Ой, не похож, у того и уши другие». А вот вместо Филиппа Киркорова в образе Людовика XVI в фильме появляется звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





В отличие от опубликованного Тиной Канделаки трейлера, Кологривый не кричит «Зритель мне — всё, и я — всё зрителям». И вообще похож не на «короля-солнце», а на кого-то из фаворитов Екатерины II, случайно прибившегося ко французскому двору. Номер Киркорова заменили Сергеем Лазаревым, который поет «Седую ночь» по-французски. В кадре при этом передвигаются полуголые люди, изображающие то ли смертельную дискотеку, то ли шахматную партию. В общем, что-то приличное.

Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





При этом Филипп Киркоров в фильме все же присутствует. Но весьма обидным образом. В какой-то момент по сюжету пародии царь Иван Грозный оказывается в квартире Шурика голым. И герои срочно подбирают ему современную одежду. Под рукой оказывается только трико телесного цвета с имитацией татуировок. «Как на нашего Филиппа Киркорова похож!» — радуется жена Шурика. А Грозный — не радуется и прикрывает промежность обеими руками.

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





В своем первозданном — гламурном — виде Киркоров сохранился только в эфире НТВ. И только потому, что его, как председателя жюри шоу «Маска», вырезать оказалось слишком проблематично. По этой же причине Лолита Милявская осталась в записи новогоднего выпуска программы «Суперстар!» в качестве ведущей.

Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Что ждет звезд, оскандалившихся на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, в 2024 году — пока наверняка не известно. Одно можно сказать точно: лучше всех извинился за это мероприятие Дима Билан. Возможно дело в том, что он был не только в штанах, но и в ДНР — куда ездил с гуманитарной помощью задолго то того, как пришлось извиняться.



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

