«Мы все этого не заслуживаем». Ксения Собчак поддержала Анастасию Ивлееву

Ночью 27 декабря заплаканная Анастасия Ивлеева опубликовала в своих соцсетях видео, в котором попросила людей о втором шансе после скандальной вечеринки в «Мутаборе». Поддержать телеведущую в комментариях пришли многие ее знакомые. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, на которую также обрушилась лавина хейта за одно участие в мероприятии.



«Настя!!! Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю и я с тобой. И это неправда что ты одна. Ты не одна. Просто у тех кто с тобой сегодня, нет права на громкий голос. Кричат другие голоса …. Обнимаю тебя крепко-крепко. Все пройдет», — написала Собчак.

