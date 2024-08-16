«Не связано с терактами и проведением учений»: и.о. министра энергетики Приморья прокомментировала отключение света

Массовое отключение света в Приморском крае не связано с терактами или учениями. Об этом 16 августа сообщает исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения Приморья Елена Шиш.



«<...> Электростанция Юго-Приморского края при снижении частоты остановилась, произошло полное погашение. Данное погашение не связано ни с какими терактами, ни с проведением учений <...>», — сказала Елена Шиш.



Также она отметила, что восстановительные работы по подаче напряжения сейчас идут постепенно, «для того, чтобы не допустить других аварий». На данный момент напряжение уже подано на Партизанскую ГРЭС и все подстанции. Сейчас свет начал поступать в Лозовский, Дальнереченский, Спасский и Партизанский районы.



Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время оперативного совещания 16 августа настоятельно попросил вернуть свет в дома до конца суток. Сейчас в Приморье 21 час.



«Давайте тогда в 22 часа еще раз сверимся, как идет работа и подключение. Для того, чтобы действительно до конца этих суток всем потребителям была подана электроэнергия», — сказал Кожемяко.



В пятницу Приморье осталось без света. Аварийное отключение электроэнергии произошло в районе 17:50 (10:50 мск). Жители массово стали жаловаться на отсутствие электричества в домах. Во Владивостоке образовались автомобильные коллапсы, а цены на такси взлетели вверх. Также из-за отключения электричества приостановилось движение поездов. Аэропорты Приморья работали в штатном режиме. В Минэнерго сообщили, что «действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморской ГРЭС». Предварительной причиной называют технологическое нарушение работы оборудования электростанции.