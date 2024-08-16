Город-курорт Алушта остался без света

В городе-курорте Алушта произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом утром 16 августа сообщает пресс-служба «Крымэнерго» в своем официальном telegram-канале.
Город на южном берегу Крыма остался без света примерно в 9:30.
«Аварийное отключение. Населенные пункты: г. Алушта, с .Лазурное, с. Виноградное», — уточнили в «Крымэнергоинформ».
Сотрудники аварийной бригады уже работают над восстановлением электричества. Предварительно, свет вернется в дома Алушты в течение трех часов.
Месяц назад аналогичная проблема уже настигала город. Тогда, 19 июля, без света остались примерно 49 тысяч человек. Электроэнергию практически во всем городе удалось вернуть к ночи 20 июля. 16 июля из-за неполадок на турбогенераторе временно отключали один из энергоблоков Ростовской АЭС, которая подает электроэнергию в объединенную энергосистему юга России.