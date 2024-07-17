В нескольких городах Ростовской области частично отключили электричество. Об этом 17 июля в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
В 12:20 из-за перегрузки высоковольтной электроэнергии временно отключили свет у части жителей Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других районов.
«Это сделано для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения. <...> Система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — пояснил Василий Голубев.
После того, как электрические режимы нормализуют, электроэнергия в домах будет сразу восстановлена.
Вечером 16 июля ограничение в подаче электроэнергии были зафиксированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Также из-за аварийного отключения блока Ростовской АЭС было ограничено потребления электричества в Северной Осетии, Пятигорске, Краснодаре и Сочи. Во вторник отключение электроэнергии произошло в Бурятии. Без света были больше 100 тысяч человек.
Сегодня о временных отключениях предупредили в Крыму и в Краснодарском крае. Решение принято в связи с экстремальной жарой и вынужденным снижением перетока мощности. Вчера перебои вызвала остановка одного из блоков Ростовской АЭС. Уже вечером блок включили, и к 17 июля электроснабжение потребителей удалось восстановить.