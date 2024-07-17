    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    3 м/с, ю-в

    763мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.28eur96.26

    В нескольких городах Ростовской области частично отключили электричество

    1465
    7 комментариев

    В нескольких городах Ростовской области частично отключили электричество. Об этом 17 июля в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    В 12:20 из-за перегрузки высоковольтной электроэнергии временно отключили свет у части жителей Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других районов.

    «Это сделано для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения. <...> Система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно», — пояснил Василий Голубев.

    После того, как электрические режимы нормализуют, электроэнергия в домах будет сразу восстановлена.

    Вечером 16 июля ограничение в подаче электроэнергии были зафиксированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Также из-за аварийного отключения блока Ростовской АЭС было ограничено потребления электричества в Северной Осетии, Пятигорске, Краснодаре и Сочи. Во вторник отключение электроэнергии произошло в Бурятии. Без света были больше 100 тысяч человек.

    Сегодня о временных отключениях предупредили в Крыму и в Краснодарском крае. Решение принято в связи с экстремальной жарой и вынужденным снижением перетока мощности. Вчера перебои вызвала остановка одного из блоков Ростовской АЭС. Уже вечером блок включили, и к 17 июля электроснабжение потребителей удалось восстановить.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отключение электричестваОтключение электроэнергииСбойРостовская область
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    25346053117 Июл 2024 в 14:57
    Гарант сегодня выдал очередной шедевр, что в нехватке э/э и отключениях виноваты майнеры.
    +0−0
    Гость, приглашенный..17 Июл 2024 в 14:05
    А кто отключает? ИИ? Или человек?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок17 Июл 2024 в 13:56
    "Система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно" - эвоно как!
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close