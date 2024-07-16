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    В Бурятии 115 тысяч человек остались без электричества

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    В Бурятии больше 115 тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом 16 июля глава республики Алексей Цыденов сообщил в своем telegram-канале.

    «По состоянию на 18:45 [местное время] под отключением частично 7 муниципальных округов и Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115 265 человек, 190 социально значимых объектов», — уточнил Цыденов.

    Проблема возникла из-за того, что отключился один из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС. Он вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятии и Забайкальского края. «Бурятэнерго» уведомило, что временно ограничено энергопотребление в 20 МВт. Компания проводит переключение потребителей и выравнивание баланса в энергосистеме.

    Электричество обещают вернуть в течение одного-двух часов. «Баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме», — уточнил Цыденов.

    Пиковое потребление ожидается к 21 часу по местному времени. Причина отключения блока устанавливается.

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    БурятияОтключение электричества
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