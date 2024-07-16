В Бурятии 115 тысяч человек остались без электричества

В Бурятии больше 115 тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом 16 июля глава республики Алексей Цыденов сообщил в своем telegram-канале.

«По состоянию на 18:45 [местное время] под отключением частично 7 муниципальных округов и Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115 265 человек , 190 социально значимых объектов», — уточнил Цыденов.