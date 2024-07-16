В Бурятии 115 тысяч человек остались без электричества

В Бурятии больше 115 тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом
«По состоянию на 18:45 [местное время] под отключением частично
Проблема возникла из-за того, что отключился один из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС. Он вырабатывает электрическую энергию (
Электричество обещают вернуть в течение одного-двух часов. «Баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме», — уточнил Цыденов.
Пиковое потребление ожидается к