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    В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС

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    Ряд населенных пунктов Дагестана частично обесточен из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Об этом 16 июля сообщает Минэнерго региона.

    Также временные отключения электроэнергии введены в Кабардино-Балкарии, предупреждает глава региона Казбек Коков. Временные графики ограничения потребления энергии после сбоя на Ростовской АЭС введены в Карачаево-Черкесии, сообщает глава региона Рашид Темрезов.

    О введении ограничения потребления электроэнергии ранее оповестили в Северной Осетии, Пятигорске, Краснодаре и Сочи и в самом Ростове-на-Дону.

    В Минэнерго РФ сообщали, что ограничения потребления электроэнергии введены из-за сбоя в работе генерирующего оборудования и отключения блока Ростовской АЭС. Росатом уточнил, что радиационный фон в норме.

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