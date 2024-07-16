В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии вводят ограничения в подаче электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС

Ряд населенных пунктов Дагестана частично обесточен из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Об этом 16 июля сообщает Минэнерго региона.
Также временные отключения электроэнергии введены в Кабардино-Балкарии, предупреждает глава региона Казбек Коков. Временные графики ограничения потребления энергии после сбоя на Ростовской АЭС введены в Карачаево-Черкесии, сообщает глава региона Рашид Темрезов.
О введении ограничения потребления электроэнергии ранее оповестили в Северной Осетии, Пятигорске, Краснодаре и Сочи и в самом Ростове-на-Дону.
В Минэнерго РФ сообщали, что ограничения потребления электроэнергии введены из-за сбоя в работе генерирующего оборудования и отключения блока Ростовской АЭС. Росатом уточнил, что радиационный фон в норме.