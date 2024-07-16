Минэнерго сообщило о нарушении энергоснабжения на юге РФ. Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился

В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции 16 июля введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. Об этом сообщает Министерство энергетики России.

Уточняется, что мера является вынужденной и вводится «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы». Проведение восстановительных работ отстаётся на особом контроле Минэнерго России. Иных подробностей министерство не приводит. К 17:10 в результате «оперативных действий по оптимизации режима работы сети» объём временных ограничений в энергосистеме Юга был снижен на 500 МВт.