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    Минэнерго сообщило о нарушении энергоснабжения на юге РФ. Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился

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    4 комментария

    В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции 16 июля введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт. Об этом сообщает Министерство энергетики России.

    Уточняется, что мера является вынужденной и вводится «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы». Проведение восстановительных работ отстаётся на особом контроле Минэнерго России. Иных подробностей министерство не приводит. К 17:10 в результате «оперативных действий по оптимизации режима работы сети» объём временных ограничений в энергосистеме Юга был снижен на 500 МВт.

    Позднее «Росатом» уточнил, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился «из-за неполадок на турбогенераторе» под действием автоматики. Радиационный фон в норме, заверили в госкорпорации.

    В Бурятии сегодня больше 115 тысяч местных жителей остались без электричества из-за отключения одного из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС.

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    Комментарии 4

    Snow*16 Июл 2024 в 17:07
    старики говаривали что в 86-мь году тоже все было в порядке и все дружно пошли на демонстрацию.
    +6−1
    27503938216 Июл 2024 в 17:00
    еще разок с ноги по скрепам !
    +5−1
    Mies16 Июл 2024 в 17:00
    За ЛАЭС, получше приглядывайте.
    +0−0
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