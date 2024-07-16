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    Пятигорск, Сочи, Северная Осетия: на юге вводятся ограничения потребления электроэнергии после отключения блока Ростовской АЭС

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    11 комментариев

    Графики временного отключения электроэнергии введены 16 июля на юге России в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции.

    О введении ограничения потребления электроэнергии оповестили в Северной Осетии, Пятигорске, Краснодаре и Сочи.

    «В связи с аварийным отключением блока на Ростовской АЭС и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики введены графики для восстановления объема нагрузки, подключенной к противоаварийной автоматике», — сообщило министерство ЖКХ Северной Осетии.

    Аналогичная мера введена в Пятигорске и четырех близлежащих поселках, о чем сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

    О временных ограничениях потребления электроэнергии на территории Сочи сообщили в пресс-службе администрации города.

    Порядка 40% энергосистемы Краснодара оказались отключены на фоне ограничений, введенных Кубанским региональным диспетчерским управлением: эта информация опубликована на сайте администрации Краснодара.

    В зону временного отключения электроэнергии попал также Ростов-на-Дону, о чем сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, и населенные пункты Кабардино-Балкарии — город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов — список которых опубликовал глава республики Казбек Коков.

    В Минэнерго РФ сообщали, что ограничения потребления электроэнергии введены из-за сбоя в работе генерирующего оборудования и отключения блока Ростовской АЭС. Росатом уточнил, что радиационный фон в норме.

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    Комментарии 11

    Policeman7816 Июл 2024 в 21:18
    Чубайс ! Где электричество ?!
    +0−0
    Эд Хэммет16 Июл 2024 в 21:11
    Вот, кое-кто радовался отключениям электроэнергии в соседней стране и не думал, что бумеранг вернуться может.
    +1−0
    kran_5e4d90f982a4f16 Июл 2024 в 21:10
    убили единую систему "эффективные" менеджеры, все разворовали и продолжают..скоро все отключится
    +0−0
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