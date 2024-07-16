Пятигорск, Сочи, Северная Осетия: на юге вводятся ограничения потребления электроэнергии после отключения блока Ростовской АЭС

Графики временного отключения электроэнергии введены 16 июля на юге России в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции.
О введении ограничения потребления электроэнергии оповестили в Северной Осетии, Пятигорске, Краснодаре и Сочи.
«В связи с аварийным отключением блока на Ростовской АЭС и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики введены графики для восстановления объема нагрузки, подключенной к противоаварийной автоматике», — сообщило министерство ЖКХ Северной Осетии.
Аналогичная мера введена в Пятигорске и четырех близлежащих поселках, о чем сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.
О временных ограничениях потребления электроэнергии на территории Сочи сообщили в пресс-службе администрации города.
Порядка 40% энергосистемы Краснодара оказались отключены на фоне ограничений, введенных Кубанским региональным диспетчерским управлением: эта информация опубликована на сайте администрации Краснодара.
В зону временного отключения электроэнергии попал также Ростов-на-Дону, о чем сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, и населенные пункты Кабардино-Балкарии — город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов — список которых опубликовал глава республики Казбек Коков.