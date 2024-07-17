Заработал энергоблок Ростовской АЭС, отключившийся из-за ложного срабатывания защиты

Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок
Блок отключился вчера в 15:21 после ложного срабатывания электрической защиты. В нескольких регионах были введены ограничения в подаче электроэнергии. «Росатом» уточнял, что радиационный фон в норме.
«Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта», — отмечают в «Росэнергоатоме».
В итоге оборудование проверили, причины срабатывания защиты были установлены и оперативно устранены, и блок включили в сеть «в кратчайшие сроки» — вчера в 22:28.
«При отключении система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», — говорится в сообщении.
Первый, второй и четвёртый энергоблоки АЭС работают в штатном режиме с мощностью