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    Заработал энергоблок Ростовской АЭС, отключившийся из-за ложного срабатывания защиты

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    8 комментариев

    Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок № 1, отключившийся накануне. По данным на 5:45 17 июля, блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт — выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе, сообщает «Росэнергоатом».

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    Блок отключился вчера в 15:21 после ложного срабатывания электрической защиты. В нескольких регионах были введены ограничения в подаче электроэнергии. «Росатом» уточнял, что радиационный фон в норме.

    «Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта», — отмечают в «Росэнергоатоме».

    В итоге оборудование проверили, причины срабатывания защиты были установлены и оперативно устранены, и блок включили в сеть «в кратчайшие сроки» — вчера в 22:28.

    «При отключении система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», — говорится в сообщении.

    Первый, второй и четвёртый энергоблоки АЭС работают в штатном режиме с мощностью 2800 мегаватт (по данным на 05:45). Третий энергоблок — на плановом ремонте с конца июня.

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    Комментарии 8

    ProstoZloy17 Июл 2024 в 09:27
    "причины срабатывания защиты были установлены и оперативно устранены"
    Какие такие "причины", если срабатывание было "ложным"?
    +3−1
    azatoth17 Июл 2024 в 09:02
    А в соседних странах уже праздник, шествия, ордена вручают. Вот ведь в России негодяи живут, всю малину людям опрыскали гадостью.
    +1−2
    Заливщик голосовых планок17 Июл 2024 в 08:31
    "из-за ложного срабатывания защиты" - скажите, датчики тоже молотком забивали, как в том, недавно-отремонтированном ссж, а до этого на "протоне"?
    +6−0
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