Заработал энергоблок Ростовской АЭС, отключившийся из-за ложного срабатывания защиты

Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок № 1 , отключившийся накануне. По данным на 5:45 17 июля , блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт — выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе, сообщает «Росэнергоатом» .

Блок отключился вчера в 15:21 после ложного срабатывания электрической защиты. В нескольких регионах были введены ограничения в подаче электроэнергии. «Росатом» уточнял, что радиационный фон в норме.



«Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта», — отмечают в «Росэнергоатоме».

