В Алушту вернули электричество, но просят не включать в сеть сразу все приборы

Электроснабжение в Алуште и прилегающих населенных пунктов в Крыму восстановили ночью 20 июля, последние дома были подключены к 4 часам утра. Об этом сообщили глава администрации города Галина Огнева и Крымэнергоинформ со ссылкой на гендиректора ГУП РК «Крымэнерго» Максима Шклярского.

Из-за серьёзной поломки на высоковольтных линиях в районе Ялты вечером 19 июля город-курорт Алушта оказался полностью обесточен: без электричества остались около 49 тысяч человек. Для того, чтобы предотвратить веерные отключения, администрация попросила местных жителей и организации не включать одновременно все электрические приборы с 11 до 16 часов, то есть в пиковые часы потребления электроэнергии. «Если работает кондиционер, не включайте все остальное», — попросила Галина Огнева.



Внеплановые отключения электроснабжения продолжаются. О них предупреждает Крымэнерго в своем телеграм-канале.



16 июля из-за неполадок на турбогенераторе временно отключали один из энергоблоков Ростовской АЭС, которая подает электроэнергию в объединенную энергосистему юга России. На фоне этого возникли проблемы с электричеством в Севастополе и Крыму, а также в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Кроме того, в регионах стоит сильная жара. 17 июля стало известно, что временные отключения электроэнергии могут быть введены в Крыму и на Кубани — из-за экстремально высокой температуры более 40 градусов и в связи с вынужденным снижением перетока мощности на территорию региона. В тот же день в нескольких городах Ростовской области частично отключили электричество. 18 июля центр Ялты остался без света, аварийные работы велись весь следующий день.

