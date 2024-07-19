Город Алушта в Крыму полностью обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях

Город-курорт Алушта в Крыму вечером 19 июля оказался полностью обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.



«Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы», — написала она.



Аварии на электросетях в июле стали происходить на юге России, как заявляется, из-за аномальной жары. Это приводит к массовым отключениям электричества.

Накануне в связи с аварией на подстанции Дарсан произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты. В Севастополе отключили всю городскую иллюминацию и освещение дорог, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в жилых домах.