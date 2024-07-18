Центр Ялты — без света из-за аварии на подстанции. В Севастополе отключают иллюминацию для стабильного электроснабжения домов

В связи с аварией на подстанции Дарсан 18 июля произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты. Об этом сообщила администрация курортного города.

По данным городских властей, был поврежден высоковольтный кабель. На месте работают специалисты «Крымэнерго». Ремонтные работы обещают завершить в 4–5 часов, но жителей города призвали экономно использовать электроэнергию.

Тем временем, в Севастополе отключили всю городскую иллюминацию и освещение дорог, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в жилых домах. Информацию об отключениях приводит «Крымэнерго».