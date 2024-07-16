В Севастополе временно будут отключать электричество из-за нарушения энергоснабжения на юге России

В Севастополе ввели график временной подачи электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Ограничение электроснабжения необходимо, чтобы снизить перегруз электросетей в условиях аномальной жары. Об этом 16 июля сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов.
Электричество отключают поэтапно в периоды с 14:30 до 16:30, а также с 16:30 до 19:00.
Также из-за аномально высоких температур сработала автоматика на системах газоснабжения Севастополя.
Министерство энергетики России ранее сообщило, что в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.