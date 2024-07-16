В Севастополе временно будут отключать электричество из-за нарушения энергоснабжения на юге России

В Севастополе ввели график временной подачи электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Ограничение электроснабжения необходимо, чтобы снизить перегруз электросетей в условиях аномальной жары. Об этом 16 июля сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов.



Электричество отключают поэтапно в периоды с 14:30 до 16:30, а также с 16:30 до 19:00.



Также из-за аномально высоких температур сработала автоматика на системах газоснабжения Севастополя.

