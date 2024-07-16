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    В Севастополе временно будут отключать электричество из-за нарушения энергоснабжения на юге России

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    15 комментариев

    В Севастополе ввели график временной подачи электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Ограничение электроснабжения необходимо, чтобы снизить перегруз электросетей в условиях аномальной жары. Об этом 16 июля сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов.

    Электричество отключают поэтапно в периоды с 14:30 до 16:30, а также с 16:30 до 19:00.

    Также из-за аномально высоких температур сработала автоматика на системах газоснабжения Севастополя.

    Министерство энергетики России ранее сообщило, что в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.

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    Комментарии 15

    kachumnoy16 Июл 2024 в 19:13
    А куда подевалась единая энергосистема советского союза?
    +0−0
    Zнаворотник16 Июл 2024 в 18:32
    в границы 91, репатриации, всех зачинщиков под суд с конфискацией.
    +3−1
    25346053116 Июл 2024 в 18:11
    Хорошо им стало в России.
    +5−1
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