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    В Ялте восстановили работу половины вышедших из строя трансформаторных подстанций

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    В Ялте восстановили работу 24 из 40 вышедших из строя трансформаторных подстанций, из-за которых накануне вечером центр города остался без электричества. Об этом 19 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на данные «Крымэнерго».

    Полную подачу энергоснабжения планируют возобновить вечером 19 июля. Аксенов также добавил, что с 22 июля исполнять обязанности директора «Крымэнерго» начнет Максим Шклярский, а нынешний глава Вячеслав Гайдук станет его заместителем.

    Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что повреждение, которое обесточило центр города, выявлено. Сотрудники приступили к его устранению. На месте работают 4 бригады, 19 человек, 3 единицы техники. Администрация открыла пункты, где можно зарядить гаджеты.

    Накануне в Севастополе отключили всю городскую иллюминацию и освещение дорог, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в жилых домах. Введение графика временной подачи электроэнергии в Севастополе объясняли перегрузкой электросетей в условиях аномальной жары.

    16 июля из-за неполадок на турбогенераторе временно отключали один из энергоблоков Ростовской АЭС, которая подает электроэнергию в объединенную энергосистему юга России. После этого возникли проблемы с электричеством в Севастополе и Крыму, а также в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.

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