В Ялте восстановили работу половины вышедших из строя трансформаторных подстанций

В Ялте восстановили работу 24 из 40 вышедших из строя трансформаторных подстанций, из-за которых накануне вечером центр города остался без электричества. Об этом 19 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на данные «Крымэнерго».



Полную подачу энергоснабжения планируют возобновить вечером 19 июля. Аксенов также добавил, что с 22 июля исполнять обязанности директора «Крымэнерго» начнет Максим Шклярский, а нынешний глава Вячеслав Гайдук станет его заместителем.



Мэр Ялты Янина Павленко рассказала, что повреждение, которое обесточило центр города, выявлено. Сотрудники приступили к его устранению. На месте работают 4 бригады, 19 человек, 3 единицы техники. Администрация открыла пункты, где можно зарядить гаджеты.

