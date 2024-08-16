«Затряслась стиральная машина». Приморье осталось без света после учений, на дорогах пробки 10 баллов

В Приморском крае 16 августа произошло массовое отключение электричества. Министерство энергетики и газоснабжения Приморья сообщает, что электроснабжение отключилось из-за масштабной аварии в генерации. По данным портала VLADIVOSTOK1.RU, без света могут находиться около 2,5 тысяч домов только во Владивостоке.

Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться





«Сроки устранения уточняются», — сказали в краевом Минэнерго в 17:50 по местному времени (10:50 по мск). За четыре часа до сообщении об аварийном отключении электричества минэнерго Приморского края опубликовало уведомление об учениях в городах Приморья: «Провели плановую тренировку по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи». Через некоторое время после этого местные жители начали жаловаться на то, что свет у них не восстановили.



VLADIVOSTOK1.RU пишет, что в городе наблюдаются аномальные автомобильные заторы. Приложение «Яндекс. Карты» показывает пробки 10 баллов. Взлетели цены на поездки в такси: за 20 минут в пути сервисы просят около 600 рублей.

По данным издания, электричества нет в многоквартирных домах и на предприятиях. «У нас прямо перед отключением затряслась стиральная машина, прям застучала. Я быстро выдернула», — рассказала порталу местная жительница.

Издание отмечает, что, по предварительной информации, без света сидят следующие населенный пункты: Уссурийск, Артём, Угольный, Арсеньев, Хороль, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Шмаковка, Фокино. Их список может меняться, так как в некоторые районы свет уже возвращается. Примерно через 40 минут после сообщения минэнерго свет восстановили в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске и Находке. Об этом сообщает правительство Приморского края в своем telegram-канале.

«Отключение электричества в Приморье произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК, сработала защита на блоке 1, 6, 3. Восстановить электричество планируется в течение часа», — уточнили местные власти. Сейчас энергетики занимаются перезапуском блоков. «Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме», — добавили в правительстве Приморья. Пресс-служба РЖД сообщает, что из-за отключения электричества, движение поездов в Приморском крае приостановлено.

«В 10:15 (мск) на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру», — уточнили в РЖД. На данный момент прорабатываются другие варианты перевозок.

В Росавиации заявили, что аэропорты Приморского края сейчас работают штатно. «Аэропорт Владивостока Кневичи и малые аэропорты/посадочные площадки Приморского края, по состоянию на 11:40 мск, работают штатно, принимают и отправляют рейсы по расписанию», — написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

В Министерстве энергетики и газоснабжения сообщили, что «действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморской ГРЭС». Предварительной причиной называют технологические нарушение работы оборудования электростанции. Утром 16 августа без света осталась и Алушта. В городе-курорте произошло аварийное отключение электроэнергии. Пресс-служба «Крымэнерго» в 9:30 уточняла, что электричество планируется восстановить в течение трех часов. Обновлено:

В 19:40 (12:40 по мск) правительство Приморского края сообщило, что свет постепенно возвращается в дома местных жителей. «Включение энергоснабжения может вызвать резкий скачок напряжения, рекомендуем отключить все приборы от сети во избежание выхода из строя», — уточнили местные власти.

