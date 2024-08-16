NYT: часть охраны Джо Байдена перевели в штаб Трампа

Секретная служба США перевела часть команды, охраняющей главу государства Джо Байдена, в штаб Дональда Трампа — кандидата в президенты от Республиканской партии. Об этом сообщила 15 августа The New York Times, ссылаясь на анонимные источники.
По данным издания, Секретная служба будет использовать пуленепробиваемое стекло для усиления защиты Трампа во время его публичных выступлений. В разговоре с NYT представитель службы назвал перевод охраны необычным явлением. При этом он считает, что это было необходимо: число поездок Байдена сократилось, а в отношении Трампа стало больше угроз.
Телеканал CBS отметил, что до этого момента пуленепробиваемое стекло использовали только для охраны действующих президентов. Но после покушения на Трампа Секретная служба решила сделать исключение.
Напомним, в Дональда Трампа стреляли 13 июля на предвыборном республиканском митинге в Пенсильвании. Кандидату в президенты попали в ухо, после этого охрана увела его со сцены. Позже ФБР заявило, что покушение на Трампа совершил Томас Мэтью Крукс — 20-летний житель Пенсильвании. 23 июля глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку.
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