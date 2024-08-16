NYT: часть охраны Джо Байдена перевели в штаб Трампа

Секретная служба США перевела часть команды, охраняющей главу государства Джо Байдена, в штаб Дональда Трампа — кандидата в президенты от Республиканской партии. Об этом сообщила 15 августа The New York Times , ссылаясь на анонимные источники.

По данным издания, Секретная служба будет использовать пуленепробиваемое стекло для усиления защиты Трампа во время его публичных выступлений. В разговоре с NYT представитель службы назвал перевод охраны необычным явлением. При этом он считает, что это было необходимо: число поездок Байдена сократилось, а в отношении Трампа стало больше угроз.

