Отсидел — и снова на детскую площадку. В Оккервиле педофил подарил телефон ребёнку, чтобы продолжить общение

Новое уголовное дело получил судимый за педофилию житель Петербурга. Его переписка подсказывает, что срок и принудительное лечение не помогли охладеть к детям. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 августа.

О сомнительном собеседнике 13-летней дочери отец узнал в минувший вторник. Не по возрасту откровенную переписку с ней уже некоторое время вели в Telegram, как оказалось, дошло и до личной встречи. Вечером 1 августа мужчина дождался её на детской площадке в Оккервиле и подарил Xiaomi Redmi Note 8 — вероятно, чтобы дальнейшему общению не мешал интерес проверяющих телефон родителей.