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    Отсидел — и снова на детскую площадку. В Оккервиле педофил подарил телефон ребёнку, чтобы продолжить общение

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    Новое уголовное дело получил судимый за педофилию житель Петербурга. Его переписка подсказывает, что срок и принудительное лечение не помогли охладеть к детям. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 августа.

    О сомнительном собеседнике 13-летней дочери отец узнал в минувший вторник. Не по возрасту откровенную переписку с ней уже некоторое время вели в Telegram, как оказалось, дошло и до личной встречи. Вечером 1 августа мужчина дождался её на детской площадке в Оккервиле и подарил Xiaomi Redmi Note 8 — вероятно, чтобы дальнейшему общению не мешал интерес проверяющих телефон родителей.

    Следственный комитет 14 августа возбудил дело о развратных действиях. Поиски подозреваемого не затянулись. Следующей же ночью оперативники нагрянули к девятиэтажке на улице Десантников, где проживает состоящий под административным надзором 33-летний петербуржец.

    За развратные действия его судили ещё в 2015 году. Под конец 2017-го мужчина был признан виновным в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера, жертвами которых стали несовершеннолетние. Второй приговор дополнили принудительными мерами медицинского характера — фигуранту «прописали» принудительное лечение и наблюдение у психиатра в амбулаторных условиях.

    Подозреваемый задержан на двое суток, его поместили в изолятор временного содержания.

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