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    Минфин и ЦБ обсуждают создание в РФ криптобирж

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    Министерство финансов совместно с Банком России обсуждают создание криптобирж в России, но консенсуса в этом вопросе пока нет. Об этом в среду, 14 августа, заявил министр финансов России Антон Силуанов на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

    «Эта тема обсуждается <...> Центральный банк и правительство в лице Минфина этим предметно занимаются. Мы не нашли пока еще решения, как это сделать», — объяснил глава ведомства.

    Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Он вступит в силу с ноября 2024 года.

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