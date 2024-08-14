Минфин и ЦБ обсуждают создание в РФ криптобирж

Министерство финансов совместно с Банком России обсуждают создание криптобирж в России, но консенсуса в этом вопросе пока нет. Об этом в среду, 14 августа, заявил министр финансов России Антон Силуанов на форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Эта тема обсуждается <...> Центральный банк и правительство в лице Минфина этим предметно занимаются. Мы не нашли пока еще решения, как это сделать», — объяснил глава ведомства.



Президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Он вступит в силу с ноября 2024 года.