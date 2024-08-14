Мощный пожар на «Красном треугольнике»: здание стало факелом

Столб чёрного дыма наблюдают жители Адмиралтейского и соседних районов Петербурга утром
По данным городского ГУ МЧС, в 7:05 поступил вызов на набережную Обводного канала,
читатель «Фонтанки»
Огонь охватил 50 кв. м в гараже размером 6 на
Пожары на «Красном треугольнике» происходят регулярно, иногда горит просто мусор.
Зимой 2023 года промышленный комплекс «Красный треугольник» на набережной Обводного канала был включен в реестр объектов культурного наследия. При этом из 80 корпусов и
Подробный разбор, что кому принадлежит на территории легендарного завода, читайте в материале «Разбежались по углам. Владельцы «Красного треугольника» не сходятся в вопросе его будущего». Об опасностях корпусов, которые городские власти в очередной раз пообещали превратить в город-сад, мы рассказывали здесь.