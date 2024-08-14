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    Мощный пожар на «Красном треугольнике»: здание стало факелом

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    Столб чёрного дыма наблюдают жители Адмиралтейского и соседних районов Петербурга утром 14 августа. Фотографии присылают в редакцию читатели «Фонтанки».

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    По данным городского ГУ МЧС, в 7:05 поступил вызов на набережную Обводного канала, дом 134А, корпус 12. Отметим, что это территория «Красного треугольника», корпус находится в глубине квартала. По словам читателя «Фонтанки», горит мойка.

    читатель «Фонтанки»

    Огонь охватил 50 кв. м в гараже размером 6 на 10 м. Информации о пострадавших на данный момент нет. На место выехали 10 сотрудников МЧС на двух машинах. По данным «Яндекс.Карт», движение транспорта ни на Старо-Петергофском проспекте, ни на Обводном не затруднено.

    Пожары на «Красном треугольнике» происходят регулярно, иногда горит просто мусор. 8 августа на территории рухнул переход между двумя зданиями.

    Зимой 2023 года промышленный комплекс «Красный треугольник» на набережной Обводного канала был включен в реестр объектов культурного наследия. При этом из 80 корпусов и 545 тыс. кв. м площадей бывшего завода в аварийном состоянии находится почти треть. «Фонтанка» рассказывала, как гордость петербургской краснокирпичной архитектуры стала опасным для жизни местом. В июне там пострадала девочка: под ней провалился пол. Комплекс признан региональным памятником, но работы по его восстановлению так и не начались. КГИОП не смог через суд заставить собственников «Красного треугольника» провести противоаварийные и ремонтные работы.

    Подробный разбор, что кому принадлежит на территории легендарного завода, читайте в материале «Разбежались по углам. Владельцы «Красного треугольника» не сходятся в вопросе его будущего». Об опасностях корпусов, которые городские власти в очередной раз пообещали превратить в город-сад, мы рассказывали здесь.

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