Мощный пожар на «Красном треугольнике»: здание стало факелом

Столб чёрного дыма наблюдают жители Адмиралтейского и соседних районов Петербурга утром 14 августа . Фотографии присылают в редакцию читатели «Фонтанки».

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Владимир Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Алена Фото: читатель «Фонтанки» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По данным городского ГУ МЧС, в 7:05 поступил вызов на набережную Обводного канала, дом 134А , корпус 12 . Отметим, что это территория «Красного треугольника», корпус находится в глубине квартала. По словам читателя «Фонтанки», горит мойка.

читатель «Фонтанки»

Огонь охватил 50 кв. м в гараже размером 6 на 10 м . Информации о пострадавших на данный момент нет. На место выехали 10 сотрудников МЧС на двух машинах. По данным «Яндекс.Карт», движение транспорта ни на Старо-Петергофском проспекте, ни на Обводном не затруднено.

Пожары на «Красном треугольнике» происходят регулярно, иногда горит просто мусор. 8 августа на территории рухнул переход между двумя зданиями.

Зимой 2023 года промышленный комплекс «Красный треугольник» на набережной Обводного канала был включен в реестр объектов культурного наследия. При этом из 80 корпусов и 545 тыс. кв. м площадей бывшего завода в аварийном состоянии находится почти треть. «Фонтанка» рассказывала, как гордость петербургской краснокирпичной архитектуры стала опасным для жизни местом. В июне там пострадала девочка: под ней провалился пол. Комплекс признан региональным памятником, но работы по его восстановлению так и не начались. КГИОП не смог через суд заставить собственников «Красного треугольника» провести противоаварийные и ремонтные работы.