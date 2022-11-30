«Красный треугольник» дымил и звенел. Источник нашли в вентиляции

Ни один месяц не обходится для пожарных без вызова на территорию завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Петербурга. 30 ноября тушить пришлось производственный корпус.
читатель «Фонтанки»
О пожаре на территории завода «Фонтанке» рассказали читатели. На кадрах видно, как под звуки сирен полыхает вентиляционная труба, по предварительным данным, цеха по изготовлению транспортёрной ленты.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что 17 пожарных работали на Старо-Петергофском проспекте, 30/2. Сигнал о возгорании поступил немногим позже десятого часа утра, примерно через час пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
«Происходило горение в вентиляционном канале на площади 70 кв. метров», — уточнили в ведомстве.
На территории завода за последние полгода пожарные бывали каждый месяц, порой не по одному разу. Октябрь не стал исключением — тогда тушили огонь в пустом здании.