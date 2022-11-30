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    «Красный треугольник» дымил и звенел. Источник нашли в вентиляции

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    4 комментария

    Ни один месяц не обходится для пожарных без вызова на территорию завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Петербурга. 30 ноября тушить пришлось производственный корпус.

    читатель «Фонтанки»

    О пожаре на территории завода «Фонтанке» рассказали читатели. На кадрах видно, как под звуки сирен полыхает вентиляционная труба, по предварительным данным, цеха по изготовлению транспортёрной ленты.

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что 17 пожарных работали на Старо-Петергофском проспекте, 30/2. Сигнал о возгорании поступил немногим позже десятого часа утра, примерно через час пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

    «Происходило горение в вентиляционном канале на площади 70 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

    На территории завода за последние полгода пожарные бывали каждый месяц, порой не по одному разу. Октябрь не стал исключением — тогда тушили огонь в пустом здании.

    Подробный разбор, что кому принадлежит на территории легендарного завода, читайте в материале «Разбежались по углам. Владельцы «Красного треугольника» не сходятся в вопросе его будущего». Об опасностях корпусов, которые городские власти в очередной раз пообещали превратить в город-сад, мы рассказывали здесь.

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