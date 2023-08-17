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    В Петербурге горел региональный памятник культурного наследия

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    Четыре пожарных расчета прибыли в Адмиралтейский район на заявку о пожаре.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 17 августа, заявка на набережную Обводного канала, 134–136–138, корпус 67, поступила в 8:35 утра.

    На территории «Красного треугольника» в разноуровневом здании горел мусор на площади 20 квадратных метров на первом этаже.

    В 09:09 пожар был ликвидирован.

    Комплекс зданий предприятия «Красный треугольник» включили в список объектов культурного наследия регионального значения в феврале этого года.

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