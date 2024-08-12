Секс мигранта с мальчиком-подростком в Колтушах стал уголовным делом. История дошла до Бастрыкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера после того, как полиция задержала в Колтушах 22-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Дело находится на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина, сообщает 12 августа ведомство в своем телеграм-канале.

Как ранее писала «Фонтанка», иностранец познакомился с подростком из Пушкина в телеграм-боте «Дайвинчик». По предварительной информации, во время допроса задержанный рассказал, что совершил действия сексуального характера в отношении мальчика 11–12 лет 9 августа.