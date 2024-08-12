Мигрант задержан в Колтушах после секса с мальчиком-подростком

Оперативники уголовного розыска задержали в Колтушах 22-летнего уроженца Республики Таджикистан, мужчину подозревают в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 августа .



По предварительной информации, задержанный во время допроса рассказал, что 9 августа около двух часов дня он совершил действия сексуального характера в отношении мальчика 11–12 лет . Дело было в Пушкине, с подростком иностранец познакомился в телеграм-боте «Дайвинчик».



С мужчиной работают следователи СУ СК по Ленобласти.

