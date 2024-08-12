Мигрант задержан в Колтушах после секса с мальчиком-подростком

Оперативники уголовного розыска задержали в Колтушах
По предварительной информации, задержанный во время допроса рассказал, что
С мужчиной работают следователи СУ СК по Ленобласти.
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Оперативники уголовного розыска задержали в Колтушах
По предварительной информации, задержанный во время допроса рассказал, что
С мужчиной работают следователи СУ СК по Ленобласти.
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