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    Мигрант задержан в Колтушах после секса с мальчиком-подростком

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    Оперативники уголовного розыска задержали в Колтушах 22-летнего уроженца Республики Таджикистан, мужчину подозревают в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 августа.

    По предварительной информации, задержанный во время допроса рассказал, что 9 августа около двух часов дня он совершил действия сексуального характера в отношении мальчика 11–12 лет. Дело было в Пушкине, с подростком иностранец познакомился в телеграм-боте «Дайвинчик».

    С мужчиной работают следователи СУ СК по Ленобласти.

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