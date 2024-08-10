Люди спасли лосенка, которого стая собак загнала в Волхов

Необычную заявку отработали утром 10 августа спасатели Ленинградской области. Об этом рассказывает Комитет правопорядка и безопасности ЛО.
В аварийно-спасательную службу поступило сообщение, что стая собак загнала молодого лося в реку Волхов. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, Госохотнадзора и представители охраны туристической базы «Поплавок», расположенной неподалёку. Люди помогли малышу выбраться из реки, успокоили его, перевезли в лес и выпустили.
Летом в нашем регионе лосихи воспитывают детенышей, родившихся три месяца назад. А годовалые подростки с конца весны начали самостоятельную жизнь.