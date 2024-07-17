Лосенок в Ленобласти показал камере огромные уши

Лосиная семья — мама с ребёнком — попала в объектив видеоловушки биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Трогательные кадры он показывает 17 июля в своем канале «Каждой твари по паре».
Ночью, пока лосиха увлеченно поедала кору упавшей осины, ее детеныш решил обследовать окружающий мир и обнаружил камеру. Он принялся внимательно изучать прибор, хотел заглянуть, но не хватило роста. Зато получилось продемонстрировать большие уши.
Лосиха, кстати, обнаружила и обследовала видеоловушку ещё несколько дней назад и, убедившись, что она не представляет опасности, перестала обращать на неё внимание.
У лосей плохое зрение, они больше полагаются на обоняние и слух. Поэтому уши у них большие и подвижные. В случае опасности лось замирает и ушами-локаторами «сканирует» окружающее пространство. Особенно велики уши у лосят — в сравнении с еще небольшой головой.
Лосята в Ленинградской области рождаются в апреле — мае. Поэтому герою (или героине) этого видео около 3 месяцев. Обычно у лосихи один детеныш, реже два и один раз на тысячу — трое.