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    Лосенок в Ленобласти показал камере огромные уши

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    3 комментария

    Лосиная семья — мама с ребёнком — попала в объектив видеоловушки биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Трогательные кадры он показывает 17 июля в своем канале «Каждой твари по паре».

    Ночью, пока лосиха увлеченно поедала кору упавшей осины, ее детеныш решил обследовать окружающий мир и обнаружил камеру. Он принялся внимательно изучать прибор, хотел заглянуть, но не хватило роста. Зато получилось продемонстрировать большие уши.

    Лосиха, кстати, обнаружила и обследовала видеоловушку ещё несколько дней назад и, убедившись, что она не представляет опасности, перестала обращать на неё внимание.

    У лосей плохое зрение, они больше полагаются на обоняние и слух. Поэтому уши у них большие и подвижные. В случае опасности лось замирает и ушами-локаторами «сканирует» окружающее пространство. Особенно велики уши у лосят — в сравнении с еще небольшой головой.

    Лосята в Ленинградской области рождаются в апреле — мае. Поэтому герою (или героине) этого видео около 3 месяцев. Обычно у лосихи один детеныш, реже два и один раз на тысячу — трое.

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    Комментарии 3

    triton197717 Июл 2024 в 17:14
    Ничего обычного, уши как уши) У меня побольше будут))
    +0−0
    Майор Пронин17 Июл 2024 в 16:44
    Прямо как Дамбо.
    +1−0
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