Лосенок в Ленобласти показал камере огромные уши

Лосиная семья — мама с ребёнком — попала в объектив видеоловушки биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. Трогательные кадры он показывает 17 июля в своем канале «Каждой твари по паре».



Ночью, пока лосиха увлеченно поедала кору упавшей осины, ее детеныш решил обследовать окружающий мир и обнаружил камеру. Он принялся внимательно изучать прибор, хотел заглянуть, но не хватило роста. Зато получилось продемонстрировать большие уши.

