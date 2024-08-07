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    «Ъ»: Бывший губернатор Кировской области Никита Белых трудоустроился на кондитерской фабрике

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    Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал заместителем генерального директора кондитерской фабрики «Пермская». Об этом 7 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

    На своей новой должности Белых займется корпоративными вопросами. Получить комментарий фабрики или самого экс-губернатора изданию пока не удалось.

    Чистая прибыль «Пермской» за прошлый год составила 63 миллиона рублей. Совладельцы АО «Кондитерская фабрика «Пермская» — топ-менеджмент и пермское ООО «Бизнес-Контакт».

    Никита Белых был задержан в 2016 году в московском ресторане при получении 150 тысяч евро. По версии следствия, он получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. 1 февраля 2018 года вятский глава был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Ему также был назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. В конце июня этого года он вышел на свободу.

    8 июля Кировский областной суд оправдал Белых по делам о превышении полномочий и злоупотреблении ими же.

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