«Ъ»: Бывший губернатор Кировской области Никита Белых трудоустроился на кондитерской фабрике

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал заместителем генерального директора кондитерской фабрики «Пермская». Об этом 7 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

На своей новой должности Белых займется корпоративными вопросами. Получить комментарий фабрики или самого экс-губернатора изданию пока не удалось.

Чистая прибыль «Пермской» за прошлый год составила 63 миллиона рублей. Совладельцы АО «Кондитерская фабрика «Пермская» — топ-менеджмент и пермское ООО «Бизнес-Контакт».