Суд оправдал экс-главу Кировской области Никиту Белых

Кировский областной суд оправдал бывшего губернатора региона Никиту Белых по делам о превышении полномочий и злоупотреблении ими же. Об этом 8 июля сообщает РИА Новости.



Суд в Кирове 8 июля рассмотрел апелляционные жалобы на декабрьский приговор экс-губернатору и оправдал его по всем статьям. За ним признано право на реабилитацию.



Белых по решению суда первой инстанции получил 2,5 года за злоупотребления, но был освобожден от наказания из-за давности событий. По делу о превышении полномочий суд его оправдал и в первый раз. Решение не понравилось ни обвинению, ни подсудимому.

