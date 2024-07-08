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    Суд оправдал экс-главу Кировской области Никиту Белых

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    11 комментариев

    Кировский областной суд оправдал бывшего губернатора региона Никиту Белых по делам о превышении полномочий и злоупотреблении ими же. Об этом 8 июля сообщает РИА Новости.

    Суд в Кирове 8 июля рассмотрел апелляционные жалобы на декабрьский приговор экс-губернатору и оправдал его по всем статьям. За ним признано право на реабилитацию.

    Белых по решению суда первой инстанции получил 2,5 года за злоупотребления, но был освобожден от наказания из-за давности событий. По делу о превышении полномочий суд его оправдал и в первый раз. Решение не понравилось ни обвинению, ни подсудимому.

    По версии гособвинения, Белых обеспечил выделение Кировской региональной ипотечной корпорации (КРИК) 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья, но на деле такого статуса объекты не получили и были использованы как залог по финансовым обязательствам.

    Также, считал прокурор, Белых помог одной из компаний получить заём от КРИКа на 300 млн, а потом распределил эти деньги как залоги для третьих компаний, миллионы в корпорацию якобы не вернулись.

    Белых был задержан в 2016 году в московском ресторане при получении 150 тысяч евро. По версии следствия, он получил в общей сложности 600 тысяч евро в виде взяток. 1 февраля 2018 года вятский глава был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Ему также был назначен штраф в размере 48 миллионов рублей. В конце июня этого года он вышел на свободу.

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    Комментарии 11

    28184290708 Июл 2024 в 18:56
    Версию следствия привели,а где версия осуждённого ?
    +0−0
    78943688308 Июл 2024 в 18:39
    олёшкин друган
    +2−2
    26078660108 Июл 2024 в 18:16
    Неужели Никитос пообещал возглавить предвыборный штаб президента?!
    +4−0
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