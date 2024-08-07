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    Музеи

    В Царском Селе взяли на работу Карамель. Полюбуйтесь, такие здесь впервые

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    Музей-заповедник «Царское Село» приобрел пони из подмосковного конного клуба — для обучения верховой езде. Пегая красотка по кличке Карамель «в самом расцвете сил и обладает всеми необходимыми качествами для работы с детьми». Об этом рассказали в ГМЗ 7 августа, подчеркнув, что долго искали и выбирали будущую сотрудницу.

    Новенькая получила собственное просторное стойло со всеми удобствами в конюшне исторического комплекса «Императорская ферма». С удовольствием ест сено и яблоки. К работе уже приступила: в минувшие выходные катала детей на фестивале возле Ратной палаты.

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    «Когда узнали о Карамели и познакомились с ней, сразу поняли — нам нужна именно она, — поделилась сотрудница конного комплекса ГМЗ «Царское Село» Наталья Леонидова. — Умная, очень спокойная, исполнительная и просто прирожденный учитель верховой езды. Она сразу поняла свою миссию: трепетно относится к маленьким всадникам, буквально «подсказывает» им моменты управления и посадки».

    Сейчас в историческом здании коровника площадью 839 квадратных метров живет более 15 лошадей. В июне 2023 года в конном комплексе открылась школа верховой езды для детей и взрослых.

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    Царское село
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