За слепым забором. Как сейчас выглядит падающий дом на Большой Зелениной

Аварийный дом на Большой Зелениной и перекрёсток улицы с Малым проспектом обнесли плотным забором. Утром
С тротуаров убрали обломки кирпичей, стекол, выпавшие из дома предметы. Здание продолжают осматривать.
Автомобилистам приходится съезжать с Малого проспекта по Рыбацкой улице в сторону Большого и Большой Пушкарской. Однако таких пробок, как вчера, уже нет.
Непросто жителям соседних домов. Читательница «Фонтанки» Вера, живущая напротив аварийного дома, рассказывает, что рабочие всю ночь обустраивают строительную площадку: варят металл, режут болгаркой, бросают тяжелые железные предметы, громко разговаривают.
читатель «Фонтанки» Вера
«Мы не спали прошлую ночь из-за обрушения дома, не спим и вторую ночь. На работу утром людям. Сейчас время 2:30, и вот такое рядом. Звонила в администрацию района, сказали: утром доложим руководству. Пишу на странице Беглова в ВК. Издевательство над людьми. Понимаю, вчера ночью там ЧП было, но работы по обустройству площадки можно было и утром начать», — сетует Вера.
4 августа жителей дома 1/44 по Большой Зелениной эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. В квартирах начали вскрываться полы, жильцы показывали трещины в своих квартирах. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы, в результате пол отошел от стены. В воскресенье «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. В ночь на понедельник очевидцы заметили еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия, и к утру стала видна огромная дыра. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. 25 жильцам предоставлены социальные квартиры. «Фонтанка» рассказывала, какие ограничения движения введены в районе места обрушения и как придется объезжать.