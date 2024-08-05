Мосгорсуд приговорил к 19 годам колонии исполнителя убийства Япончика

Московский городской суд вынес приговор исполнителю убийства вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Астамуру Бутбу дали 19 лет колонии строгого режима — заочно, сообщает 5 августа ТАСС.



Срок, который дали Бутбу, вступит в силу с момента его задержания. Сейчас осужденный находится в розыске. По данным прокуратуры, Бутба, находясь в кузове автомашины «Газель», выстрелил из винтовки в Япончика. От травм Иваньков скончался в больнице 9 октября 2009 года.



По этому делу проходят еще шесть человек. Двух фигурантов, Муртази Шадании и Джамбулу Джанашии, в 2021 году приговорили к 15 и 16 годам колонии. По данным следствия, они занимались организацией убийства: скрытно наблюдали и устанавливали образ жизни Иванькова, круг его знакомств и связей, места проживания, отдыха и маршруты передвижения.



Напомним, что замглавы СК РФ Вячеслав Рассохов говорил, что основным мотивом убийства Иванькова «являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо)». Конфликт между ними якобы тянулся с 80-х годов прошлого века.

