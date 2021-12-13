Убийцы криминального авторитета Япончика получили 15 и 16 лет строгого режима

«Суд назначил наказание Муртази Шадании в виде 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, второму обвиняемому, Джамбулу Джанашии, — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима также с ограничением свободы на один год», — цитирует информагентство пресс-службу суда.

Мосгорсуд приговорил двух обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) к 15 и 16 годам колонии соответственно. Обвиняемые признаны виновными в убийстве по предварительному сговору по найму. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает ТАСС .

В ходе прений сторон гособвинитель просил назначить Шадании 16 лет колонии строгого режима, а Джанашии — 17 лет. При этом Мосгорсуд снял с Джанашии обвинение по статье «Незаконный оборот специальных технических средств», а с Шадании — «Незаконный оборот оружия». Ранее присяжные признали обоих фигурантов дела виновными в убийстве.



Генпрокуратура назвала всех обвиняемых в убийстве Япончика в марте 2021 года. Следствие считало, что вора в законе убили из-за «личной неприязни», которая тянулась с восьмидесятых годов прошлого века.



Вячеслав Иваньков был убит 28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» в Москве. В него стреляли из снайперской винтовки из автомобиля, припаркованного неподалеку. Подозреваемых в убийстве задержали весной 2020 года.



Иваньков известен в криминальной среде с 60-х годов прошлого века. Известно, что в начале 90-х за отбывающего наказание Япончика ходатайствовали многие представители культуры и спорта, в том числе Иосиф Кобзон и офтальмолог Святослав Фёдоров. С 1992 года жил в США. В январе 1997 года Иваньков был признан виновным и осуждён на девять лет и семь месяцев тюрьмы за вымогательство и фиктивный брак с гражданкой США. В 2004 году был депортирован в РФ, где обвинялся в двойном убийстве. В 2005 году был оправдан.

