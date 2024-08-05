Разочарованный книгой Оруэлла «1984» подросток в Обухово напал на отца-инвалида с ножом

В Невском районе 16-летний подросток нанес многочисленные ножевые ранения своему 47-летнему отцу-инвалиду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, об этом 5 августа стало известно «Фонтанке». Конфликт между отцом и сыном возник на бытовой почве ранним утром в воскресенье, 4 августа , в квартире в Обухово. По предварительным данным, в ходе ссоры подросток схватил нож и нанес отцу множественные ранения в область бедра, голени и плеча. Отец, пытаясь защититься, сумел выбить нож из рук сына, несмотря на отсутствие руки.

Оба участника конфликта были госпитализированы. Отец, несмотря на ранения, находится в удовлетворительном состоянии, его после оказания помощи отпустили домой. Подростка сначала доставили для разбирательства в отдел полиции, однако там он пожаловался на головные боли. Врачи госпитализировали его в 5-ю детскую горбольницу с черепно-мозговой травмой и другими серьезными повреждениями. Его состояние медики оценили как тяжелое, несовершеннолетний помещен в отделение реанимации.

Следственные органы проводят проверку по данному факту. Из квартиры изъяты два кухонных ножа и сняты отпечатки пальцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы подростка пока остаются неясными.