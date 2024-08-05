Разочарованный книгой Оруэлла «1984» подросток в Обухово напал на отца-инвалида с ножом

В Невском районе 16-летний подросток нанес многочисленные ножевые ранения своему
Конфликт между отцом и сыном возник на бытовой почве ранним утром в воскресенье,
Оба участника конфликта были госпитализированы. Отец, несмотря на ранения, находится в удовлетворительном состоянии, его после оказания помощи отпустили домой. Подростка сначала доставили для разбирательства в отдел полиции, однако там он пожаловался на головные боли. Врачи госпитализировали его в
Следственные органы проводят проверку по данному факту. Из квартиры изъяты два кухонных ножа и сняты отпечатки пальцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы подростка пока остаются неясными.
«Фонтанке» известно, что юноша состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В аккаунте в ВК, который может принадлежать сыну, он выкладывает свои фотографии с сигаретами, рисунки с главным героем манги «Берсерк» Гатсом, который по сюжету является командиром ударного отряда, мастером меча. Кроме того, молодого человека можно было встретить в подземном переходе во время игры на гитаре — об этом свидетельствует его фотогалерея.