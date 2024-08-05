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    Разочарованный книгой Оруэлла «1984» подросток в Обухово напал на отца-инвалида с ножом

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    В Невском районе 16-летний подросток нанес многочисленные ножевые ранения своему 47-летнему отцу-инвалиду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, об этом 5 августа стало известно «Фонтанке».

    Конфликт между отцом и сыном возник на бытовой почве ранним утром в воскресенье, 4 августа, в квартире в Обухово. По предварительным данным, в ходе ссоры подросток схватил нож и нанес отцу множественные ранения в область бедра, голени и плеча. Отец, пытаясь защититься, сумел выбить нож из рук сына, несмотря на отсутствие руки.

    Оба участника конфликта были госпитализированы. Отец, несмотря на ранения, находится в удовлетворительном состоянии, его после оказания помощи отпустили домой. Подростка сначала доставили для разбирательства в отдел полиции, однако там он пожаловался на головные боли. Врачи госпитализировали его в 5-ю детскую горбольницу с черепно-мозговой травмой и другими серьезными повреждениями. Его состояние медики оценили как тяжелое, несовершеннолетний помещен в отделение реанимации.

    Следственные органы проводят проверку по данному факту. Из квартиры изъяты два кухонных ножа и сняты отпечатки пальцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы подростка пока остаются неясными.

    «Фонтанке» известно, что юноша состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В аккаунте в ВК, который может принадлежать сыну, он выкладывает свои фотографии с сигаретами, рисунки с главным героем манги «Берсерк» Гатсом, который по сюжету является командиром ударного отряда, мастером меча. Кроме того, молодого человека можно было встретить в подземном переходе во время игры на гитаре — об этом свидетельствует его фотогалерея. 12 января он признался в симпатии главному антагонисту романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». За пару лет до этого подросток разочаровался в книге «1984» Джорджа Оруэлла, отметив, что зря потратил на неё 300 рублей.

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