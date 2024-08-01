«Благотворительная больница» возобновит выезды на улицы Петербурга — горожане помогли собрать средства на санитарный автомобиль

Петербуржцы помогли «Благотворительной больнице» собрать средства на новый санитарный автомобиль. С сентября медики-волонтёры возобновят выезды на улицы города, чтобы помогать нуждающимся.



Всего было собрано 2 491 411 рублей. Сбор шёл на одной из краудфандинговых платформ четыре месяца.



«Спасибо огромное всем, кто нас поддержал, — это 1233 человека!» — рассказали в «Благотворительной больнице».



Благодаря новому автомобилю врачи смогут быстро оказать помощь маломобильным бездомным пациентам, которые не могут самостоятельно добраться в Благотворительную клинику.

