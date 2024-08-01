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    «Благотворительная больница» возобновит выезды на улицы Петербурга — горожане помогли собрать средства на санитарный автомобиль

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    Петербуржцы помогли «Благотворительной больнице» собрать средства на новый санитарный автомобиль. С сентября медики-волонтёры возобновят выезды на улицы города, чтобы помогать нуждающимся.

    Всего было собрано 2 491 411 рублей. Сбор шёл на одной из краудфандинговых платформ четыре месяца.

    «Спасибо огромное всем, кто нас поддержал, — это 1233 человека!» — рассказали в «Благотворительной больнице».

    Благодаря новому автомобилю врачи смогут быстро оказать помощь маломобильным бездомным пациентам, которые не могут самостоятельно добраться в Благотворительную клинику.

    «Мы сможем транспортировать пациентов с тяжёлыми хроническими заболеваниями с улиц на приём к врачу, в душ и приюты — и это невероятно важно! Спасибо вам!» — поблагодарили медики.

    Некоммерческая организация «Благотворительная больница» развивает в Петербурге доступную медицинскую помощь с 2018 года. Сначала врачи выходили на улицы с чемоданчиком лекарств и оказывали помощь под открытым небом. Затем совместно с православным клубом «Кинония» была запущена «Мобильная клиника», врачи стали выезжать в приюты и места ночёвок бездомных людей на переоборудованном автобусе.

    В октябре 2023 года удалось открыть стационарную клинику с профильной лицензией, где беженцы, бездомные, люди без документов и гражданства могут пройти более широкий круг обследований и лечения: сделать УЗИ, ЭКГ, сдать анализы, попасть на прием к специалистам, например к травматологу, офтальмологу, гинекологу и др.

    Некоторое время назад работу мобильных групп временно приостановили: автобус, на котором осуществляли выезды, клуб «Кинония» переоборудует под новый социальный проект — мобильный МФЦ для бездомных, мигрантов, беженцев и всех тех, у кого есть серьезные проблемы с документами. Вместе с тем начался сбор средств на новый санитарный автомобиль, который успешно завершён.

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