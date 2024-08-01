Суд в Москве заочно арестовал адвоката, бывшего банкира и экс-служащего ГРУ. Их обвиняют в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству ФСБ заочно арестовал адвоката Илью Новикова*, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и бывшего служащего ГРУ Александра Дубинина. Их обвиняют в госизмене.
О решении сообщает пресс-служба судов Москвы. Кроме госизмены, каждому вменяется по «террористической» статье. Новикову — публичные призывы, Волобуеву — участие в террористической организации, Дубинину — содействие террористам.
Все трое объявлены в международный розыск. Суд постановил заключить их под стражу на два месяца с момента пересечения ими границы России, или передачи конвойной службе ФСИН, либо с момента задержания на территории России.
Все трое так или иначе имеют отношение к вооруженным формированиям на территории Украины.
В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о вооруженных силах России. А ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене: по версии ведомства, он перешёл на сторону противника и участвует в боевых действиях. А 25 июля Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.