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    Суд в Москве заочно арестовал адвоката, бывшего банкира и экс-служащего ГРУ. Их обвиняют в госизмене

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    Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству ФСБ заочно арестовал адвоката Илью Новикова*, бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и бывшего служащего ГРУ Александра Дубинина. Их обвиняют в госизмене.

    О решении сообщает пресс-служба судов Москвы. Кроме госизмены, каждому вменяется по «террористической» статье. Новикову — публичные призывы, Волобуеву — участие в террористической организации, Дубинину — содействие террористам.

    Все трое объявлены в международный розыск. Суд постановил заключить их под стражу на два месяца с момента пересечения ими границы России, или передачи конвойной службе ФСИН, либо с момента задержания на территории России.

    Все трое так или иначе имеют отношение к вооруженным формированиям на территории Украины.

    В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о вооруженных силах России. А ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене: по версии ведомства, он перешёл на сторону противника и участвует в боевых действиях. А 25 июля Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.

    *Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

    В разные годы Илья Новиков выступал защитником украинки Надежды Савченко и участника несогласованных акций Егора Жукова. В июне 2023 года Новикова лишили статуса адвоката из-за высказываний, нарушающих требования кодекса профессиональной этики.

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