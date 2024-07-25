Адвоката Илью Новикова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывшего российского адвоката Илью Новикова, заочно осужденного за распространение фейков об армии, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует 25 июля из данных сайта.
11 июня Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Суд признал, что 3 апреля 2022 года Новиков, находясь за границей, на одном из видеохостингов дал интервью, в котором распространил «заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО».
Федеральная служба безопасности по своей линии возбудила уголовное дело о госизмене. По версии спецслужбы, уехав из России, он перешёл на сторону противника: прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях и занимается пропагандой.
В июне 2023 года Новикова лишили статуса адвоката из-за высказываний, нарушающих требования кодекса профессиональной этики.
В разные годы Илья Новиков выступал защитником украинки Надежды Савченко и участника несогласованных акций Егора Жукова.
*Признан в России иностранным агентом.